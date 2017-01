Architekt der Islamischen Revolution

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Rafsandschani war von 1989 bis 1997 Staatspräsident und hatte bis zu seinem Tod weiter großen Einfluss im Iran. Der Kleriker war einer der Architekten der islamischen Revolution von 1979 und galt als Mentor des derzeitigen Präsidenten Hassan Rohani. Dieser traf am Abend mit einigen seiner Ministern im Teheraner Schohada Krankenhaus ein, in dem Rafsandschani verstarb. Vor dem Gebäude versammelten sich tausende Trauernde.

