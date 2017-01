NATO muss Umzug in neues Hauptquartier verschieben

Das neue NATO-Hauptquartier in Brüssel kann nicht wie geplant in diesen Wochen bezogen werden. Nach Informationen der dpa gab es zuletzt unerwartete Verzögerungen bei der Installation der IT-Infrastruktur. Die Probleme sind Angaben aus Bündniskreisen zufolge so schwerwiegend, dass der Umzug auf noch unbestimmte Zeit verschoben werden muss.

Die künftige Zentrale des Militärbündnisses steht auf einem Gelände in unmittelbarer Nähe des alten Hauptquartiers im Nordosten der belgischen Hauptstadt. Das gigantische Gebäude soll auf mehr als 245.000 Quadratmetern Platz für insgesamt rund 4.000 Mitarbeiter und Diplomaten bieten. Die Kosten für das Projekt wurden zuletzt auf rund 1,1 Mrd. Euro beziffert.