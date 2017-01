Nach Lkw-Anschlag will Israel schärfer gegen IS vorgehen

Nach einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem will Israel entschlossener gegen Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) vorgehen. Bei einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts wurde unter anderem beschlossen, das Haus des Attentäters zu zerstören. Außerdem sollten IS-Anhänger in sogenannte Administrativhaft ohne Anklage genommen werden, berichteten israelische Medien.

Bei der Attacke waren gestern vier israelische Soldaten ums Leben gekommen. Die Armee bestätigte den Tod von drei Frauen und einem Mann während des Besuchs einer Parkanlage im Südosten der Stadt. 17 weitere Offiziere und Kadetten seien verletzt worden, als der palästinensische Fahrer mit dem Laster gezielt in eine Gruppe von Soldaten raste. Der 28 Jahre alte Attentäter wurde erschossen.

Netanjahu: „Grausam und tragisch“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „grausamen und tragischen Terroranschlag“. Er hatte mitgeteilt, es handle sich bei dem Attentäter „nach allen Anzeichen“ um einen IS-Anhänger.

Der Anschlagsort Armon Hanaziv liegt in dem 1967 von Israel eroberten Teil Jerusalems. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil einer künftigen Hauptstadt für sich. Israel sieht jedoch ganz Jerusalem als seine „ewige, unteilbare Hauptstadt“. In dem Stadtteil war es seit Beginn der neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen gekommen.

Palästinenser im Gazastreifen feierten den Anschlag und verteilten auf der Straße Süßigkeiten. Auch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas begrüßte die Attacke.