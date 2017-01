Oberleitung bei Verkehrsunfall in OÖ gekappt

In Pasching in Oberösterreich hat gestern Abend ein Autofahrer eine Laterne umgefahren, die dann auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen ist. Die Leitung wurde gekappt. Damit stand auch die Linie nach Traun still.

