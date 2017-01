„Aerospraying“: Giftcocktails für sichere Bananenernten

Die Bananenstaude ist für Krankheiten und Schädlinge sehr anfällig. Weil die Frucht noch dazu in Monokultur angebaut wird, ist ein Einsatz von Pestiziden im konventionellen Anbau unerlässlich - gerade bei großen Plantagen.

Worüber viele Konsumenten in den Importländern nicht Bescheid wissen: Diese Praxis hat Leidtragende. Es sind die Plantagenarbeiter, die dem „Aerospraying“, dem Sprühen von Chemikalien vom Flugzeug aus, in der Regel schutzlos ausgeliefert sind. Zwar gibt es auch im größten Bananenexportland Ecuador Schutzbestimmungen - am Schauplatz zeigt sich aber ein ganz anderes Bild.

