Streep in Tränen, Trump auf Twitter

Dass politische Erdbeben und andere Großereignisse abseits des Showbusiness die Golden-Globe- und Oscar-Gala dominieren, ist nicht neu. Aber angesichts der anstehenden Angelobung von Donald Trump als US-Präsident ging es diesmal bei den Globes besonders emotional zu. Am schärfsten ging Meryl Streep mit dem Multimilliardär ins Gericht. Mit tränenerstickter Stimme erklärte sie, dass, sollte Trump die Grenzen schließen, auch Hollywood schließen müsse. Trump reagierte in gewohnter Manier prompt auf die Kritik: Streep sei eine der am meisten überschätzten Hollywood-Schauspielerinnen.

Lesen Sie mehr …