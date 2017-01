Nach Mord und Suizidversuch in Wien: Mann gestorben

Ein 81 Jahre alter Mann, der vergangene Woche in Wien-Simmering seine 71-jährige Frau getötet und sich anschließend in den Kopf geschossen hatte, ist am Wochenende gestorben. Das Motiv für den Mord und Suizid ist weiterhin unklar.

Mehr dazu in wien.ORF.at