Obmanndebatte „unangenehm“

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hofft wieder auf Normalzustände in seiner Partei, wie er am Montag sagte. Zuvor war die Obmanndebatte in der ÖVP wieder aufgeflammt. Diese habe er als unangenehm empfunden. Ein Gespräch mit dem immer wieder als Parteichef ins Spiel gebrachten Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hält Mitterlehner nicht für notwendig. „Ein bestimmter Gang zur Normalität würde uns guttun“, so der ÖVP-Chef. Mitterlehner steckte die inhaltlichen Schwerpunkte der ÖVP für 2017 ab, auch das Profil will man schärfen.

