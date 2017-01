Mitterlehner will sich auf Arbeit konzentrieren

Die ÖVP will sich nach den Personaldiskussionen der vergangenen Tage wieder ganz auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Das sagten Vizekanzler und ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner sowie Generalsekretär Werner Amon heute bei einer Pressekonferenz nach der Bundesparteileitung. „Ein bestimmter Gang zur Normalität würde uns guttun“, sagte Mitterlehner.

„Es war unangenehm“

Die jüngsten Personaldebatten nannte der Parteiobmann „übliche Gepflogenheiten“ in der ÖVP rund um den Dreikönigstag. „Ich hab’s nicht in besonders dramatischem Sinn gesehen, aber es war unangenehm.“ Man habe im Parteivorstand aber alles ausgeredet. Dass nun wieder alle an einem Strang ziehen, kann der Parteichef freilich nicht ganz versprechen.

„Soweit ich uns kenne, ist es anzunehmen, dass das einigermaßen funktioniert, aber ausschließen zu wollen, dass das nie wieder passiert, ist in der genetischen Struktur unsere Partei und in der strukturellen Zusammensetzung eine Schwierigkeit.“

„Gute Gesprächskultur“ mit Kurz

Ein eigenes Gespräch mit Außenminister Sebastian Kurz, wie es etwa Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl empfohlen hatte und den manche in der ÖVP als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl favorisieren, sei laut Mitterlehner nicht notwendig. „Wir haben eine bestehende Gesprächsbasis und gute Gesprächskultur.“ Es stehen keine Wahlen bevor, und es wäre deshalb unsinnig, das unnötig zu befeuern. Und in Richtung Leitl: „Das war ein Tipp, und danke dafür.“

In den Gremiensitzungen habe man in „konstruktivem Klima“ die Zielsetzungen der ÖVP für 2017 sowie die Schwerpunkte für die Regierungsarbeit und die Überarbeitung des Regierungsprogramms festgelegt. Mitterlehner nannte die Themen Wirtschaft und Arbeit, Sicherheit sowie Nachhaltigkeit. „Die wollen wir im Rahmen der Regierungsarbeit besonders akzentuieren.“