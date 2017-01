Journalist veröffentlicht Buch über Sex in Kirche

Der italienische Enthüllungsjournalist Emiliano Fittipaldi, der im Juli in einem Prozess wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente im Vatikan freigesprochen worden ist, sorgt mit einem neuen Buch erneut für Aufregung. Sein neues Werk mit dem Titel „Lussuria“ (Unzucht) über Sexskandale in der Kirche sei eine „neue, explosive Reportage über die Heuchelei und die Sünden in der katholischen Kirche“, teilte Fittipaldis Verlag heute mit.

