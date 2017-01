D: Grenzkontrollen bleiben so lange wie nötig bestehen

Für die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze ist vorerst kein Ende in Sicht. „Solange es nötig ist, so lange werden wir diese Grenzkontrollen aufrechterhalten auch über den 15. Februar dieses Jahres hinaus“, sagte Innenminister Thomas de Maiziere heute bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb in Köln.

Die deutsch-österreichische Grenze sei trotz Schließung der Balkan-Route, der Bemühungen an den EU-Außengrenzen und des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei ein Schwerpunkt illegaler Migration nach Deutschland.

Rasches Ende unwahrscheinlich

Die gegenwärtigen Kontrollen bedeuteten nicht das Ende des Schengen-Abkommens, sagte der Minister. Er wolle zu einem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen zurück. Schlüssel dazu seien aber eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik in Europa und ein besserer Schutz der Außengrenzen. „Solange das nicht zuverlässig funktioniert, werden wir gegen illegale Migranten nach Deutschland auch mit nationalen, lageangepasst durchzuführenden Grenzkontrollen vorgehen.“

Die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze wurden am 13. September 2015 beschlossen und seitdem mehrfach verlängert, zuletzt im November. Bisher sind die Kontrollen bis Mitte Februar befristet.