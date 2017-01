Frau brach beim Eislaufen auf Alter Donau ein

Eine 69 Jahre alte Frau ist gestern in Wien-Donaustadt in die Alte Donau eingebrochen. Sie konnte sich noch selbst befreien. Die Wiener Gewässer warnen vor Eislaufen auf Naturgewässern - in Wien ist keine Natureisfläche freigegeben.

