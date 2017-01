Vogelgrippe: Geflügelstallpflicht österreichweit

Seit heute gilt die Stallpflicht für Hausgeflügel in ganz Österreich. So sollen die Bestände vor dem Vogelgrippevirus H5N8 geschützt werden. In Europa breitet sich die Seuche seit November ungebremst aus.

