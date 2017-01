Denkmalstreit: Japan zieht Botschafter aus Südkorea ab

Japan hat seinen Botschafter in Südkorea wegen eines Denkmalstreits vorübergehend abgezogen. Der Streit hatte sich an einer Statue entzündet, die an die japanische Sexsklaverei während des Zweiten Weltkriegs erinnern soll.

Reuters/Yonhap/Kim Sun-ho

Das Aufstellen der Statue vor dem japanischen Konsulat in Busan sei „sehr bedauerlich“, sagte Botschafter Yasumasa Nagamine heute vor seinem Rückflug vor Journalisten. Der japanische Konsul in Busan habe Südkorea ebenfalls in Richtung Tokio verlassen, berichteten südkoreanische Sender.

Rund 200.000 Frauen zu Prostitution gezwungen

Rund 200.000 Frauen, vor allem aus Korea und China, wurden nach Schätzungen von Historikern gezwungen, in japanischen Soldatenbordellen zu Diensten zu sein. Eine ähnliche Statue wie in Busan steht seit etwa fünf Jahren vor Japans Botschaft in Seoul.

Tokio hatte gegen die von einer Bürgergruppe aufgestellte Mädchenstatue in Busan Protest eingelegt und den Abzug des Botschafters angekündigt. Seoul nannte dessen Rückruf extrem bedauerlich.

Südkoreaner fordern Entschuldigung

Beide Nachbarstaaten hatten sich Ende 2015 nach jahrelanger Eiszeit darauf geeinigt, den Streit um die Sexsklaverei „endgültig“ beizulegen. Die Vereinbarung ist jedoch in Südkorea weiter umstritten. Zahlreiche Organisationen und führende Politiker der Opposition fordern eine Neuverhandlung. Sie werfen Tokio vor, sich nicht aufrichtig für vergangene Kriegsgräuel entschuldigt zu haben.