NFL: Stoßgebet lässt Packers jubeln

Das Feld der Titelkandidaten der National Football League (NFL) hat sich nach den Wildcard-Spielen auf acht Teams reduziert. In der Nacht auf heute lösten die Green Bay Packers und Pittsburgh Steelers das Ticket für die nächste Runde. Sowohl die Packers als auch die Steelers überzeugten dabei mit Kantersiegen. Green Bay benötigte jedoch ein Stoßgebet in Form eines „Hail Mary“-Passes, um gegen die New York Giants auf die Siegerstraße einzubiegen.

Mehr dazu in sport.ORF.at