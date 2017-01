FBI klagt VW-Manager in Dieselskandal an

Im VW-Dieselskandal hat die US-Bundespolizei FBI einen VW-Manager wegen Betrugs angeklagt und dabei schwere Vorwürfe gegen die Führungsebene in Wolfsburg erhoben. Das leitende Management in der Zentrale sei am 27. Juli 2015 über Existenz und Ziel der Betrugssoftware (Defeat Device) informiert worden, hieß es in der Reuters heute vorliegenden Klageschrift.

Laut FBI weitere Verschleierung genehmigt

„Statt für eine Offenlegung des Defeat Devices gegenüber der US-Aufsicht einzutreten, genehmigte das VW-Management die weitere Verschleierung“, schrieb der FBI-Beamte in der am 30. Dezember in Detroit eingereichten Klage.

Dem beschuldigten Oliver S. und anderen wird darin eine Verschwörung zum Verstoß gegen US-Umweltrecht und zum Betrug der Käufer von VW-Dieselfahrzeugen vorgeworfen.

VW: Kein Kommentar zu laufenden Ermittlungen

Ein VW-Sprecher sagte, der Konzern äußere sich nicht zu den laufenden Ermittlungen. Bisher hieß es, keine aktiven oder früheren Konzernvorstandsmitglieder seien in den Betrug verstrickt gewesen. Als Urheber wurde auf Ingenieure verwiesen, deren Namen wegen der strafrechtlichen Ermittlungen nicht genannt wurden.

Die Ergebnisse der internen Aufklärung des Konzerns durch die Kanzlei Jones Day sollen erst veröffentlicht werden, wenn das US-Justizministerium über ein Bußgeld entschieden hat. Damit wird noch diese Woche gerechnet. Wie mit dem Vorgang Vertraute Reuters sagten, wird sich die Geldstrafe wegen des Verstoßes gegen das Luftreinhaltegesetz auf mindestens drei Mrd. Dollar (2,8 Mrd. Euro) belaufen.