Europaparlament: Liberale wollen Grillo-Mandatare nicht

Der geplante Wechsel der eurokritischen italienischen Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo in die liberale Fraktion im Europaparlament ist geplatzt. „Es gibt nicht genügend Gemeinsamkeiten“, erklärte Liberalen-Fraktionschef Guy Verhofstadt heute Abend in Brüssel zur Begründung.

„Es bleiben zu viele Diskrepanzen bei europäischen Kernthemen.“ Der Fraktionsvorstand der proeuropäischen ALDE lehnte die Aufnahme ab, hieß es ergänzend. ALDE steht für Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa.

Eindeutiges Onlinevotum

Bei Fragen von gemeinsamem Interesse, etwa in den Bereichen Umwelt, Transparenz oder direkte Demokratie, wollten beide Seiten aber weiter eng zusammenarbeiten, so Verhofstadt. Der 63-jährige frühere belgische Regierungschef kandidiert am 17. Jänner für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten.

Derzeit ist die Fünf-Sterne-Bewegung mit den EU-Gegnern um Nigel Farage liiert. In einer Onlineabstimmung unter den Parteimitgliedern sprachen sich 78,5 Prozent dafür aus, dass die 17 Abgeordneten die Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie (EFD) verlassen und in die ALDE wechseln, wie der Gründer Grillo auf seinem Blog mitgeteilt hatte.

Grillo erbost

Die jüngsten Ereignisse in Europa hätten die Partei zum Umdenken gebracht - unter anderem das Votum für den „Brexit“, mit dem die britische UKIP ihr politisches Ziel erreicht habe. Mit den Fünf-Sterne-Abgeordneten wäre die ALDE zur drittstärksten Fraktion im Parlament geworden.

Grillo reagierte auf die Ablehnung wütend. Seine Partei sei Opfer eines Vetos der „Führungselite“. „Alle möglichen Kräfte haben sich gegen uns in Bewegung gesetzt. Wir haben am System gerüttelt, wie noch nie zuvor“, schrieb Grillo auf seinem Blog.