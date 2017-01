Nicaraguas Präsident Ortega regiert gemeinsam mit Ehefrau

Nach seiner umstrittenen Wiederwahl ohne echte Opposition tritt der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega seine vierte Amtszeit an. Bei einer Massenkundgebung auf dem Platz der Revolution soll der Staatschef morgen vereidigt werden. Seine Ehefrau Rosario Murillo wird künftig als Vizepräsidentin gemeinsam mit ihrem Mann die Amtsgeschäfte führen.

Reuters/Oswaldo Rivas

Es ist das erste Mal, dass das mittelamerikanische Land von einem Ehepaar regiert wird. Bereits als Regierungssprecherin in der vergangen Amtszeit Ortegas galt Murillo als wichtige Strippenzieherin in Nicaragua. Der 71-jährige Ortega soll schwer krank sein. Sollte er sein Amt nicht mehr ausüben können, dürfte Murillo an die Staatsspitze rücken.

Das ärmste Land Mittelamerikas steht vor einer Reihe von Problemen: Sollte der US-Senat den sogenannten „Nica Act“ billigen, könnten Kredite internationaler Organisationen an Nicaragua auf Druck Washingtons gestoppt werden. Wegen des geplanten Baus des Nicaraguakanals könnte es zudem zu heftigen Protesten von Bauern in der Region kommen.