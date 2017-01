„Bild“: SPD-Chef Gabriel zu Kanzlerkandidatur entschlossen

Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel will laut „Bild“-Zeitung bei der Bundestagswahl im Herbst Kanzlerin Angela Merkel (CDU) herausfordern. Der Parteivorsitzende habe sich für eine Kanzlerkandidatur entschieden, berichtete das Blatt gestern Abend in seiner Onlineausgabe ohne Quellenangabe.

„Gabriel tritt gegen Merkel an“, hieß es dort. Träfe das zu, würde damit eine in der SPD-Führung weit verbreitete Erwartung bestätigt. Ein Sprecher Gabriels unterstrich allerdings am Abend, der von der Parteispitze vereinbarte Zeitplan gelte unverändert. „Die SPD entscheidet über die Kanzlerkandidatur am 29. Jänner“, sagte der Sprecher mit Blick auf die dann anberaumte SPD-Vorstandsklausur.

Treffen nährt Spekulationen zusätzlich

Spekulationen über eine frühere Vorentscheidung der SPD werden durch ein Treffen der engeren Parteiführung heute in Düsseldorf geschürt. Dabei soll nach Darstellung der Parteiführung aber keine Entscheidung fallen, wer als Kanzlerkandidat antritt. Im Gespräch dafür ist auch der bisherige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz.

Bereits letzte Woche sagte ein Mitglied der Parteiführung zu Reuters: „An Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat führt kein Weg mehr vorbei.“ Ein anderer SPD-Spitzenpolitiker bezeichnete die Wahrscheinlichkeit als „sehr, sehr, sehr hoch, dass Gabriel Kanzlerkandidat wird“. In Umfragen liegt die SPD mit 20 bis 22 Prozent deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 25,7 Prozent aus dem Jahr 2013. Bei der Union reichen die Umfragewerte von 32 bis 38 Prozent.