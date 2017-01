Räumfahrzeug brach in Badesee ein

In Werfenweng (Salzburg) ist ein Räumfahrzeug der Gemeinde am Wochenende im Badesee des Ortes eingebrochen. Der Fahrer konnte in letzter Sekunde aus dem Fahrzeug springen und blieb unverletzt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at