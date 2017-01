Snowboard: ÖSV-Asse für Bad Gastein bereit

Die ÖSV-Parallel-Snowboarder sind mit zwei Siegen, einem zweiten und einem dritten Platz in den ersten vier Rennen sehr erfolgreich in den Winter gestartet. Heute und morgen gastiert der Weltcup in Bad Gastein, Benjamin Karl und Co. sind für die Heimrennen entsprechend motiviert.

Der 31-Jährige, der im Dezember seinen ersten Sieg seit fünf Jahren feierte, war von den bisherigen Saisonergebnissen sogar „richtig überwältigt“.

