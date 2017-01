Ideologische Gräben

Der Erfolg der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), auch wenn er zuletzt eingebremst wurde, hat in den vergangenen Jahren eine andere radikalislamische Terrormiliz in der öffentlichen Wahrnehmung in den Schatten gedrängt: Al-Kaida ist gegenüber ihrem einstigen Einfluss unter Osama Bin Laden deutlich geschwächt. Die beiden Dschihadistengruppen stehen in vielen Ländern im direkten Konkurrenzkampf zueinander - wobei sie ideologische Gräben trennen. Experten warnen davor, Al-Kaida bereits abzuschreiben.

