Geringeres Krankheitsrisiko durch Training

Anfang des Jahres ist die Motivation, Sport zu treiben, besonders hoch - die guten Neujahrsvorsätze machen sich bemerkbar. Zwei Wochen später ernüchtert der Reality-Check viele Fitnesswillige. Das Wetter ist für die meisten alltagstauglichen Outdoor-Sportarten nicht ideal. Auch die Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen, war in der Silvesternacht verlockender als in der Praxis an einem finsteren Jänner-Abend. Laut einer neuen britischen Studie ist täglicher Sport, zumindest aus gesundheitlichen Aspekten, aber ohnehin überbewertet.

Lesen Sie mehr …