Seitenhiebe auf Trump erwartet

US-Präsident Barack Obama sagt zum Abschied nicht leise „Servus“. Von seiner Rede in seiner Heimatstadt Chicago in der Nacht auf Mittwoch wird erwartet, dass der scheidende US-Präsident seinem Nachfolger, dem Republikaner Donald Trump, noch einiges an Ratschlägen mit auf den Weg geben wird. Trump hatte sich bereits darüber beschwert, dass die Amtsübergabe nicht reibungslos funktioniere. Obama will sich allerdings auch bei seinen Unterstützern für die acht Jahre an der Spitze der USA bedanken und Bilanz ziehen.

Lesen Sie mehr …