Skispringen: Schlierenzauer feiert Comeback

Nach mehr als einjähriger Pause kehrt Gregor Schlierenzauer in den Weltcup zurück. ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte den Tiroler für die Bewerbe am Wochenende in Wisla.

Schlierenzauer hatte sich kurz nach Beginn der vergangenen Saison wegen fehlender Motivation eine Auszeit genommen, die Saison nach dem Wiedereinstieg wegen schwacher Leistungen aber abgebrochen und sich im März zudem beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen. Als „Erwachsener“ will er nach langer Schonzeit nun zurückkehren.

