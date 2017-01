Sechs Polen binnen 24 Stunden erfroren

Der Kältewelle in Polen sind weitere Menschen zum Opfer gefallen: Allein gestern seien binnen 24 Stunden sechs Menschen erfroren aufgefunden worden, teilte das Krisenzentrum RCB heute in Warschau mit. Am Sonntag waren zehn Menschen in Polen durch die Kälte gestorben.

In einigen Regionen des Landes werden seit Tagen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad gemessen. Das polnische Krisenzentrum rief die Menschen zu Vorsicht auf und bat darum, auf besonders gefährdete Menschen - etwa Obdachlose - zu achten.

Auch in anderen Teilen Europas starben in der Kältewelle der vergangenen Tage Menschen an Unterkühlung. Europaweit waren mindestens 46 Kältetote zu beklagen, die meisten von ihnen in Polen.