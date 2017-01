Sexuelle Übergriffe: Sobotka wirbt für Zivilcourage

Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Innsbruck appelliert Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) nun für mehr Zivilcourage. Vor dem Ministerrat meinte er heute, wenn solche Vorgänge registriert würden, solle man auch eingreifen.

Was die Aufklärung der Übergriffe in Innsbruck angeht, merkte der Minister an, dass sich nur eine Frau sofort an die Polizei gewandt habe. Er wolle jetzt Frauen Mut machen, sofort zum Telefon zu greifen und entsprechende Vorfälle anzugeben.

Grundsätzlich warb Sobotka dafür, im öffentlichen Raum wieder mehr darauf zu achten, dass für Frauen keine „Angsträume“ entstehen. Entsprechende Sensibilisierungskampagnen hält der Minister für nötig.