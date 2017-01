FPÖ kritisiert: Verfahren gegen Pfarrer eingestellt

Nachdem ein Priester in der Pfarre Mondsee (Oberösterreich) in seiner Predigt heftige Kritik an der FPÖ geübt hatte, ist er bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen Verhetzung angezeigt worden. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt.

