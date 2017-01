Autokonzerne kehren Mexiko den Rücken

Für die Autobranche in Mexiko ist es 2016 hervorragend gelaufen: Die Produktion stieg laut Verband der Automobilindustrie um zwei Prozent auf 3,46 Millionen Fahrzeuge. Doch die Zukunft könnte alles andere als rosig aussehen.

In den vergangenen Tagen teilte ein Autokonzern nach dem anderen mit, seine Produktionsstätten in den USA ausbauen zu wollen. Wohl nicht ganz zufällig: Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte den Autobauern, die in Mexiko für den US-Markt produzieren, mit Strafzöllen gedroht. Dass sie vor dieser Ankündigung einknicken, wollte allerdings kein Konzern zugeben.

