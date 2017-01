Krise in Nordirland: London und Dublin mahnen Belfast

Der britische Nordirland-Minister James Brokenshire hat die zerstrittenen Koalitionsparteien in dem Landesteil zur Zusammenarbeit aufgerufen. Nordirland steckt seit dem Rücktritt von Vize-Regierungschef Martin McGuinness am Montag in einer Regierungskrise.

Neuwahlen drohen

Sollten sich die Regierungsparteien nicht auf einen Nachfolger einigen, stehen der Region schon bald Neuwahlen bevor. „Ich rufe Nordirlands Führung auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, um gemeinsam einen Weg nach vorne zu finden“, teilte Brokenshire mit.

Auch der Außenminister der Republik Irland, Charles Flanagan, mahnte die Streitparteien, die mühsam ausgehandelten Institutionen des Karfreitagsabkommens nicht zu beschädigen.

Die Prinzipien von Partnerschaft und Gleichberechtigung zwischen Katholiken und Protestanten seien von „entscheidender Bedeutung“, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Dublin. Nordirland wird seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 grundsätzlich von einer Koalition aus Protestanten und Katholiken regiert.