Komm, schneller Tod

„Tempo“ hieß schon sein erster Kinofilm, in dem 1996 ein Fahrradkurier durch Wien hetzte. Und Tempo hat auch der neue Film von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“): In seinem atemlosen Thriller „Die Hölle“ rast eine türkische Taxifahrerin auf der Flucht vor einem Psychopathen durch die Stadt - bis sich das Blatt wendet und die junge Frau selbst die Verfolgung aufnimmt. In den Hauptrollen zu sehen sind: Violetta Schurawlow als thaiboxende Taxifahrerin, Tobias Moretti als mieselsüchtiger Polizist, Robert Palfrader als unglücklich verliebter Taxiunternehmer und Wien als graue Vorhölle, in der jeder auf der Flucht vor dem Leben zu sein scheint.

