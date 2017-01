Neue Nummer eins in Europa

Die irische Billigfluglinie Ryanair ist neue Nummer eins in Europa - zumindest was die Anzahl der im Vorjahr beförderten Passagiere betrifft. Selbst Zuwächse nützen der überflügelten deutschen Lufthansa nicht: Zusammen mit allen Konzerntöchtern, also auch der AUA, wurden knapp 110 Millionen Passagiere transportiert - mit Ryanair reisten gut sieben Millionen Personen mehr. Gründe für den Erfolg des neuen Spitzenreiters gibt es mehrere.

