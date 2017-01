Tirol: Ermittlungen gegen Felipe abgeschlossen

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen LH-Stv. Ingrid Felipe (Grüne) abgeschlossen. Anlass der Ermittlungen war ein naturschutzrechtliches Verfahren um ein Hotelprojekt am Obernberger See. Jetzt ist das Justizministerium am Zug.

