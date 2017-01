Schießerei vor Polizeigebäude in Türkei

Bei einem Angriff auf ein Polizeihauptquartier im Süden der Türkei ist ein Angreifer getötet worden. Ein Polizist sei bei der Schießerei vor dem Polizeigebäude in Gaziantep verletzt worden, während zwei weitere Angreifer entkommen seien, berichteten türkische Medien.

Laut dem Nachrichtensender NTV griffen drei „Terroristen“ das Polizeihauptquartier der Stadt nahe der syrischen Grenze an, wurden jedoch von Beamten gestoppt und in ein Feuergefecht verwickelt. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete ebenfalls von einem Schusswechsel.

Die Türkei ist in den vergangenen Monaten vor einer Reihe von Anschlägen erschüttert worden, für die die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), eine radikale Abspaltung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die Verantwortung übernahmen. Zuletzt gab es in der westtürkischen Großstadt Izmir einen Angriff mit zwei Autobomben auf ein Gerichtsgebäude. In der Silvesternacht hatte ein Attentäter im Istanbuler Nachtclub „Reina“ 39 Menschen erschossen.