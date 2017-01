In USA festgenommener VW-Manager weiter in Haft

Ein in den USA wegen des Dieselskandals angeklagter VW-Manager bleibt vorerst im Gefängnis in Miami. Er wurde gestern des Betrugs angeklagt, weil er die Betrugssoftware bei Dieselfahrzeugen von Volkswagen nicht offengelegt habe.

Richter William C. Turnoff setzte nun für Donnerstag eine Anhörung an.

Bis dahin bleibt der frühere Leiter einer Abteilung, die bei VW in den USA für die Einhaltung von Umweltvorschriften verantwortlich war, in Haft.

Bei dem Gerichtstermin erschien er gestern in Handschellen und in Gefängniskleidung. Sein Anwalt sagte, der VW-Manager habe im vergangenen Jahr von den Ermittlungen gegen ihn erfahren und dem FBI seine Kooperation angeboten. Ende 2016 habe er sich in London mit FBI-Beamten getroffen.

Im vergangenen Jahr hatte sich bereits ein VW-Ingenieur schuldig bekannt, an der Manipulation beteiligt gewesen zu sein. Der VW-Konzern wollte sich zu laufenden Ermittlungen und mit dem Dieselskandal zusammenhängenden Personalangelegenheiten laut Reuters nicht äußern. Rund ein Dutzend Führungskräfte, vor allem aus der Entwicklung, schieden bereits aus.