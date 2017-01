Angespülte Überraschungseier: Aufräumaktion in Langeoog

Auf der ostfriesischen Insel Langeoog liegen immer noch Tausende von angespülten Überraschungseiern am Strand. Der Sturm der vergangenen Woche trieb zudem Tonnen von Plastikmüll und Schrott an, die aus verlorenen Schiffscontainern stammen.

Weil an der Küste leichte Sturmfluten und schwere Sturmböen angekündigt sind, ist erneut eine große Aufräumaktion angelaufen. Die Gemeinde will damit verhindern, dass sich der Müll weiter am Strand verteilt oder zurück ins Meer treibt.

Zahlreiche Inselbewohner und Urlauber mit Kindern hatten bereits in der vergangenen Woche säckeweise Plastikeier mit kleinen Tierfiguren, Lego-Steine und anderes Spielzeug aufgesammelt. Die Kosten will der Versicherer des dänischen Frachters „Munkeboe Maersk“ übernehmen, von dem die Container stammen.