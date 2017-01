Lehrer: Regierung sieht keinen drohenden Mangel

Die Regierung sieht keinen drohenden Lehrermangel aufgrund des hohen Altersschnitts der Pädagogen sowie künftig steigender Schülerzahlen. Sowohl das Bildungsministerium als auch die Regierungskoordinatoren Harald Mahrer (ÖVP) und Thomas Drozda (SPÖ) verwiesen auf steigende Absolventenzahlen an den Hochschulen sowie Wartelisten.

Sowohl der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, Paul Kimberger, als auch der grüne Bildungssprecher Harald Walser hatten im „Kurier“ (Dienstag-Ausgabe) vor einem drohenden Lehrermangel gewarnt. In den nächsten zehn Jahren könnten demnach bis zur Hälfte der Lehrer in Pension gehen. Dazu kämen steigende Geburten- und damit Schülerzahlen sowie die neue, längere Lehrerausbildung, durch die es zumindest kurzfristig wenige Absolventen gibt.

Mahrer verwies dagegen nach dem Ministerrat auf ein steigendes Interesse am Lehrerberuf und höhere Abschlusszahlen an den Pädagogischen Hochschulen. Drozda betonte, dass es Wartelisten mit bis zu 5.000 Personen gebe - laut Bildungsministerium rund 3.700 im Pflichtschulbereich, an den AHS und BMHS rund 1.200.