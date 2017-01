Am Vortag ausgetreten: Grillo will zurück in EFDD-Fraktion

Nachdem der geplante Wechsel von Italiens eurokritischer Fünf-Sterne-Bewegung in die liberale Fraktion im Europaparlament geplatzt ist, bemüht sich der Gründer der italienischen Gruppierung, Beppe Grillo, um die Wiederaufnahme des Dialogs mit dem britischen EU-Gegner Nigel Farage. Das berichteten italienische Medien heute.

Grillo telefonierte demnach mit Farage, der sich bereiterklärte, die Fünf-Sterne-Bewegung wieder in die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) aufzunehmen. Er forderte jedoch den Rücktritt des Fünf-Sterne-EU-Parlamentariers David Borrelli, der auf den Fraktionswechsel gedrängt hatte.

Die Gruppierung um Grillo hatte erst am Vortag den Austritt aus der EFDD-Fraktion, der auch Farages Gruppierung UKIP angehört, und den Eintritt in die liberale ALDE angekündigt. Der Beitritt in die proeuropäische ALDE-Fraktion hätte seiner Gruppierung eine raschere Umsetzung ihres Programms ermöglicht, argumentierte Grillo. ALDE stemmte sich jedoch gegen den Beitritt der Fünf-Sterne-Bewegung.