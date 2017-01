Fußball: Kritik an Aufstockung der WM

Die Fußballverbände dieser Welt haben am Dienstag in Zürich für eine Aufstockung der Weltmeisterschaft gestimmt. Ab 2026 sollen 48 statt wie bisher 32 Teams an den Titelkämpfen teilnehmen. An der Fußballbasis und bei den Clubs erzeugt diese Entscheidung jedoch Ablehnung. Eine Überlastung der Spieler, Verwässerung der Qualität und ein Verdrängungskampf um die Quotenplätze werden befürchtet.

So meinte etwa die Rapid-Legende Antonin Panenka: „Das ist keine Weltmeisterschaft mehr.“ FIFA-Präsident Gianni Infantino ist unterdessen um Beruhigung der Gemüter bemüht.

