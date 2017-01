VfGH-Präsident Holzinger live im Studio

Die Aufregung war groß wegen der Wahlanfechtung der Bundespräsidentenwahl – das Urteil des Verfassungsgerichtshofs ebenfalls aufsehenerregend. Dazu und zur Wahlrechtsreform ist der Präsident des VfGH, Gerhart Holzinger, zu Gast in der ZIB2.

Erwin Prölls Privatstiftung

Seit Jahren wird die Erwin-Pröll Privatstiftung jährlich mit 150.000 Euro aus dem niederösterreichischen Landesbudget gespeist. Wer profitiert davon?

Obama-Ära geht zu Ende

Mit „Yes we can“ hat alles in Chicago begonnen – morgen hält Barack Obama seine Abschlussrede als Präsident wieder in Chicago. Die ZIB2 mit einer Bilanz der Ära Obama.

Grippewelle

Immer mehr Menschen erkranken an der Grippe, es ist die schlimmste Grippewelle seit 17 Jahren. Die Spitäler sind ausgelastet. Eine Reportage.

