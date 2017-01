„In die Haut des anderen schlüpfen“

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat nach acht Jahren im Amt am Dienstag (Ortszeit) eine emotionale Rede zu seinem Abschied gehalten. Es sei ihm die größte Ehre gewesen zu dienen, so der erste schwarze US-Präsident. Obama forderte in seiner laut Weißem Haus selbst geschriebenen Rede auch dazu auf, Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen in den USA endgültig zu beseitigen. Man müsse in die Haut des anderen schlüpfen. Obama rief zu einem friedlichen Wechsel zum neuen Präsidenten Donald Trump und zur Einheit auf.

