Obama stützt Kerry-Kritik an israelischem Siedlungsbau

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat sich der scharfen Kritik seines Außenministers John Kerry am israelischen Siedlungsbau angeschlossen. Er habe ebenso wie Kerry in den vergangenen Jahren ungezählte Male versucht, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einem Verzicht auf weiteren Siedlungsbau zu bewegen, sagte Obama in einem gestern ausgestrahlten Interview.

Mit Tradition gebrochen

Der weitere Ausbau jüdischer Siedlungen mache es zunehmend schwierig, einen eigenen Palästinenserstaat neben Israel zu errichten, sagte Obama im israelischen Sender Channel 2. „Bibi (Netanjahu, Anm.) sagt, er glaube an die Zweistaatenlösung, aber seine Handlungen haben immer wieder gezeigt, dass er unter Druck weitere Siedlungen genehmigt, ungeachtet dessen, was er über die Wichtigkeit der Zweistaatenlösung sagt“, kritisierte Obama Netanjahu, ihn wie in Israel üblich bei dessen Spitznamen nennend.

Das Verhältnis zwischen Netanjahu und Obama gilt als zerrüttet. Zuletzt war die US-Regierung von ihrer langjährigen Tradition abgewichen, Resolutionen gegen Israel im UNO-Sicherheitsrat durch ihr Veto zu verhindern, und hatte eine Entschließung gegen den Siedlungsbau durch eine Enthaltung passieren lassen. Netanjahu hatte Obama daraufhin vorgeworfen, den engsten Verbündeten in der Region fallen gelassen zu haben.