Buch von Trump-Beraterin aus Handel genommen

Nach Plagiatsvorwürfen ist ein Buch der künftigen Kommunikationsberaterin von US-Präsident Donald Trump, Monica Crowley, aus dem Handel genommen worden. Der Verlag HarperCollins teilte gestern mit, das Buch werde nicht mehr verkauft, „bis die Autorin die Möglichkeit hatte, ihr Buch mit Quellen zu versehen und ihre Schriften zu überarbeiten“.

Mehr als 50 Passagen abgeschrieben

Ein Journalist des US-Nachrichensenders CNN hatte das 2012 veröffentlichte Buch „What the (Bleep) Just Happened“ (etwa: Was zum (piep) ist gerade passiert) überprüft und festgestellt, dass mehr als 50 Passagen aus Nachrichtenartikeln, von Wikipedia oder Politikinstituten abgeschrieben worden waren. Nur stellenweise habe es minimale Änderungen gegeben. Laut der Nachrichtenwebsite Politico soll Crowley auch zahlreiche Passagen ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 2000 abgeschrieben haben.

Die Anschuldigungen gegen die konservative Talkshowmoderatorin und Fox-Kommentatorin Crowley, die einen ranghohen Kommunikationsposten im Nationalen Sicherheitsrat übernehmen soll, wurden von Trumps Team weder bestätigt noch dementiert. In einer Erklärung hieß es lediglich, „jeder Versuch, Monica zu diskreditieren, ist nichts mehr als eine politisch motivierte Attacke“.