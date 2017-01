Chinesische Kriegsschiffe nahe Taiwan und Japan

Chinesische Kriegsschiffe haben sich den Nachbarländern Taiwan und Japan genähert. Taiwan beobachtete heute laut Medienberichten mit erhöhter Wachsamkeit, wie Chinas bisher einziger Flugzeugträger „Liaoning“ die Taiwan-Straße passierte.

Sorge in Japan

Kurz zuvor wurden drei chinesische Kriegsschiffe nahe der südlichen japanischen Hauptinsel Kyushu gesichtet. Die Schiffe seien jedoch nicht in japanische Hoheitsgewässer gelangt, wie das Verteidigungsministerium in Tokio mitteilte. Die chinesischen Schiffe befanden sich auf der Rückreise von einem Manöver auf offenem Meer im westlichen Pazifik.

Japan ist zunehmend besorgt über Chinas Gebietsansprüche in der Region. So schickt Peking immer wieder Schiffe in die Gegend der Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer. Die unbewohnten Inseln stehen faktisch unter japanischer Verwaltung, werden aber auch von China beansprucht, wo die Inseln Diaoyu heißen. Angesichts vermuteter Gas- und Ölvorkommen haben die Felsen große strategische Bedeutung.