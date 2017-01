Luxusquartier für Meerschweinchen in Oberösterreich

Vom Leihmeerschweinchen über Meerschweinchenhotel und -betreuung bis zur Partnervermittlung und Pelzpflege bietet die Meerscheinchenfarm in Zipf in Oberösterreich alles, was sich der Meerschweinchenfan vorstellen kann. Die Geschäftsidee ist zumindest in Österreich neu.

