Christenverfolgung in Indien und Südostasien nimmt zu

Die Verfolgung von Christen in Süd- und Südostasien nimmt laut der christlichen Hilfsorganisation Open Doors stark zu, am schlimmsten ist sie aber weiter in Nordkorea - und die meisten Christen werden nach wie vor in Nigeria wegen ihres Glaubens getötet. Zu diesen Ergebnissen kommt der Weltverfolgungsindex 2017, der heute von Open Doors veröffentlicht wurde.

