Ski alpin: Hirscher trainiert Super-G in Kitzbühel

Während Gröden-Sieger Max Franz im ersten Lauberhorn-Training in Wengen als Zweiter erneut aufgezeigt hat, hat Marcel Hirscher sein Lager in Kitzbühel aufgeschlagen. Der Salzburger legt ein Super-G-Training ein, um sich im Kampf um den Gesamtweltcup einen möglichen Vorteil gegenüber seinem norwegischen Gegner Henrik Kristoffersen zu verschaffen. Zum nächsten direkten Duell der beiden kommt es beim Lauberhorn-Slalom am Sonntag.

