Todesopfer bei Bränden in NÖ und Wien

Bei einem Brand heute Früh in Brand-Laaben in Niederösterreich ist ein Mann getötet worden. Er war von den Flammen in seinem Haus im Obergeschoß eingeschlossen und dürfte im Schlaf ums Leben gekommen sein.

Eine 81-jährige Frau kam in der Nacht bei einem Brand in einem Wiener Mehrparteienhaus ums Leben. Die Rettung brachte insgesamt neun verletzte Menschen ins Krankenhaus.

