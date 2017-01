Massenhafter Datendiebstahl in Onlineshops

Über eine Sicherheitslücke in einer Software für Onlineshops gelangen Kriminelle derzeit massenweise an persönliche Daten von Onlinekunden. Weltweit sind unzählige Einkaufswebsites betroffen, allein in Österreich wird die Software in über 1.800 Shops eingesetzt.

