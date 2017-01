Caritas: Kälte „Stresstest“ für Obdachlose und Helfer

Der Kälteeinbruch in Österreich habe in den vergangenen Tagen auch Obdachlose und Hilfseinrichtungen einem „Stresstest“ ausgesetzt, so die Caritas. „Bei arktischer Kälte und sinkenden Temperaturen steigt der Druck auf obdachlose Menschen, aber auch auf die Obdachlosenhilfe insgesamt“, so Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. Das Ziel sei klar: „Kein Mensch soll auf Wiens Straßen erfrieren.“

